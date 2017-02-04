ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رأي > ترسيب 150 أستاذا متدربا.. ” انتقام حقيقي من أساتذة الغد
مقالاث مشابهة
المغرب يعود للبيت الافريقي الذي سبق أن شارك في بنائه المغرب يعود للبيت الافريقي الذي سبق أن شارك في بنائه
العنوسة بالمغرب العنوسة بالمغرب
ترسيب 150 أستاذا متدربا.. ترسيب 150 أستاذا متدربا.. " انتقام حقيقي من أساتذة الغد

ترسيب 150 أستاذا متدربا.. ” انتقام حقيقي من أساتذة الغد

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | رأي |

 

من أصل 9279 إطار تربوي ، فوجئ 150 أستاذا متدربا بترسيبهم عنوة في مباراة التوظيف ..

 صدمة هي تلك التي عاشها أساتذة الغد ، و مربوا الأجيال رفقة أسرهم و ذويهم عند تلقيهم الخبر ،  و ذلك  عقب اجتيازهم لامتحان وصف بالشكلي من لدن  الجهات المسئولة ، غير أن هاته الحيلة المدروسة انطلت لتوقع الأساتذة في شباك المكر و الخداع ، فتحسم النتائج النهائية المسألة بإقصاء جائر، قسري  لعدد لا يستهان به من الأطر التربوية .

 

نتائج اقل ما يمكن وصفها به انها  ” انتقام  من الأطر التربوية الصاعدة ” ، فلا الدراسة أو التعب  طيلة السنة شفعوا لهم و لا تضحية الأهالي  و رجواهم كانت سببا في إنصافهم و تمتيعهم بحق شرعي يستحقونه  بعدما عانوا العنف  و القذف بل و سوء المعاملة  أمام البرلمان و في مختلف المنصات .

 

يعود الخلاف بين الأساتذة المتدربين و وزارة التربية الوطنية إلى منتصف عام 2015، و يتعلق بمطلب المحتجين بالتوظيف التلقائي في القطاع العام بعد تخرجهم ، في حين أصرت الحكومة على فصل التدريب عن التوظيف مطالبة إياهم بالخضوع لامتحان القبول في الوظيفة.

 

إن امتحان القبول ما هو إلا وسيلة غير مباشرة لإقصاء البعض ، فقد جاء هذا القرار عقب الاحتجاجات القوية التي شهدها قطاع التعليم المغربي و ما حظي به الأساتذة المتدربون من مساندة ودعم مكثف من طرف الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية و غيرها..

 

 يعزى إقصاء 150 من الأساتذة المتدربين لأسباب سياسية ، تتجلى في انتماء بعضهم  إلى جماعة العدل و الإحسان المعارضة ، كذلك مشاركة البعض الاخر  في جل المظاهرات و الاحتجاجات على قرار فصل التكوين عن التوظيف، فضلا على مسؤولياتهم داخل التنسيقية الوطنية.

 

يظل السؤال الأكبر الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي: أي ثقة في الدولة بعد نقض المحضر؟ في انتظار الجواب يظل الأساتذة المتدربين في حالة ضياع يتخبطون في المجهول بين الترسيم و الترسيب !

 

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “ترسيب 150 أستاذا متدربا.. ” انتقام حقيقي من أساتذة الغد”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب