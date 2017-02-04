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تعادل فريقي شباب الريف الحسيمي وأولمبيك آسفي بدون أهداف

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | رياضة |

تعادل فريق شباب الريفي الحسيمي مع ضيفه أولمبيك آسفي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على أرضية ملعب ميمون العرصي بالحسيمة، برسم منافسات الدورة السادسة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وحافظ فريق أولمبيك آسفي عقب هذا التعادل، وهو الثالث له في الموسم مقابل خمسة انتصارات وثماني هزائم ،على موقعه في المركز العاشر بمجموع 18 نقطة، فيما ارتقى فريق شباب الريف الحسيمي من المركز الثالث عشر إلى الحادي عشر برصيد 17 نقطة إلى جانب فريقي أولمبيك خريبكة، الذي سيحل غدا ضيفا على الوداد البيضاوي، و اتحاد الفتح الرياضي الذي انهزم أمام مضيفه نهضة بركان (1-0)

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