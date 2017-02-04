كأس ديفيس : المنتخب المغربي ينهزم في منافسات الزوجي أمام الدنمارك

انهزم المنتخب المغربي لكرة المضرب، اليوم السبت بآرهوس (ثاني مدينة بالدنمارك وعاصمة الثقافة الأوروبية 2017)، في منافسات الزوجي أمام نظيره الدنماركي، برسم اليوم الثاني من منافسات الدور الأول لكأس ديفيس (المجموعة الثانية لمنطقة الأورو – إفريقيا) وهو ما منح التفوق للمنتخب المحلي بانتصارين لواحد.

وانهزم الثنائي المغربي رضا العمراني وياسين إيد امبارك بثلاث جولات للاشيء (3-6 و4-6 و3-6) أمام الثنائي الدنماركي المكون من فريدريك نيلسن وتوماس كرومان.

وتأتي هذه الهزيمة بعد أن انتهى اليوم الأول (الجمعة) بالتعادل بين المنتخبين حيث انهزم أمين أحودا (المصنف ثانيا على الصعيد الوطني ) أمام الدانماركي فريدريك نيلسن (3-0) في مباراة الفردي الأولى، قبل أن يفوز رضا العمراني على سورين هيس أولسن في المباراة الثانية (3-1).

وقال الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، السيد محمد زهير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لقد كانت منافسات الزوجي دائما نقطة ضعفنا، وذلك على الرغم من المجهودات التي بذلها لاعبونا “.

وأبرز السيد زهير أن يوم غد الأحد سيكون حاسما خاصة في المباراة الأولى التي ستجمع بين رضا العمراني وفريدريك نيلسن، مضيفا أن “الروح المعنوية للاعبينا جيدة. والأجواء إيجابية”. وسيخصص يوم غد الأحد لمباراتي الفردي ، حيث ستجمع المباراة الأولى بين رضا العمراني وفريدريك نيلسن، فيما يلتقي في الثانية أمين أحودا مع سورين هيس أولسن.

وكان المغرب، الذي بدأ المشاركة في منافسات كأس ديفيس لكرة المضرب في سنة 1961، قد واجه المنتخب الدنماركي مرتين الأولى سنة 1991 (انتصار الدنمارك 4-1 )، وفي سنة 2007 (انتصار المغرب 5-0).

وسيواجه المغرب في حالة التأهل إلى الدور المقبل ، الفائز في المباراة التي تجمع ين منتخبي لاتفيا والنرويج.

وتأهل المنتخب المغربي لكرة المضرب إلى المجموعة الثانية للمنطقة الأورو – إفريقيا لكأس ديفيس لكرة المضرب بعد الفوز على منتخب بنين (2-0) في مباراة السد.

وتصدر المنتخب المغربي، الذي يقوده المدرب المهدي الطاهري، المجموعة الأولى بعد أن حسم كل المباريات التي خاضها بثلاث جولات، وذلك ضد كل من منتخبات الموزامبيق (3-0) وناميبيا (3-0) ونيجيريا (2-1) والكاميرون (3-0).

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