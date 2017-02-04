مديرية الجمارك تدخل على الخط في قضية اختلاس 3 ملايير سنتيم من قباضة مراكش

أخبارنا المغربية

أوفدت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجنة تفتيش فتحت تحقيقا بشأن اختلاسات قام بها قابض سابق بمراكش المدينة، وذلك بشكل مشترك مع عناصر الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت إدارة الجمارك، أنه “بمناسبة مسك وثائق حسابات نهاية 2016، تم اكتشاف تباينات بين المبالغ المالية المسجلة على مستوى حسابات الخزينة التابعة للخزينة العامة للمملكة، وتلك المسجلة بسجلات الحسابات لدى قابض الجمارك بمراكش-المدينة”، مبرزة أن عمليات الفحص الأولية التي تمت مباشرتها خلصت إلى أن الأمر قد يتعلق “باختلاسات قام بها القابض الذي كان يشغل هذا المنصب سابقا”.

وأضاف البلاغ، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بمجرد إخبارها بالأمر، سارعت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى إيفاد لجنة التفتيش المذكورة وأخبرت النيابة العامة.

الوسوم: المغرب , قضية , وكالة

