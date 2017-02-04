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بعد منحه 240 مليون لجمعية أسست للتو، اليعقوبي يأمر بالتحقيق مع عمدة طنجة

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | فن و ثقافة |

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مصادر مطلعة أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، أعطى تعليماته بفتح تحقيق عاجل ومعمق في قضية الدعم المالي المقدر ب 240 مليون الذي منحه عمدة طنجة لجمعية لم يمض على تأسيسها بضعة أيام.

القضية التي تفجرت إعلاميا قبل يوميا، تهم جمعية تدعى أحمد بوكماخ والتي تضم عددا من الأعضاء المقربين لحزب العدالة والتنمية والذي ينتمي إليه أيضا عمدة المدينة البشير العبدلاوي الذي صادق على هذا الدعم المريب.

هذا ومن المنتظر أن يشمل التحقيق عدة جوانب منها تفاصيل منح الإيداع القانوني لتأسيس الجمعية،وطريقة عقد الجمع العام وظروف وملابسات الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والمجلس الجماعي،وكذا الفترة التي أنشئت فيها الجمعية.

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