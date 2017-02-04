شخص يفارق الحياة بتاونات بعد محاولته اصطياد خنزير بري

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مواقع إخبارية محلية بتاونات أن شخصا في 60 من عمره فارق الحياة عصر اليوم السبت بشعرة المرج إقليم بن وليد بتاونات عندما كان يمارس هوايته المتمثلة في قنص الخنزير البري.

وحسب ذات المصدر، فإن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما أصيب بنوبة قلبية مفاجئة عندما كان يطارد خنزيرا ويحاول إصابته ببندقيته.

هذا وقد تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات بتاونات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا ميدانيا في الحادث.

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