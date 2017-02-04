ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > شخص يفارق الحياة بتاونات بعد محاولته اصطياد خنزير بري
مقالاث مشابهة
حقيبة مشبوهة عليها آثار دم تستنفر أمن اليوسفية حقيبة مشبوهة عليها آثار دم تستنفر أمن اليوسفية
شخص يفارق الحياة بتاونات بعد محاولته اصطياد خنزير بري شخص يفارق الحياة بتاونات بعد محاولته اصطياد خنزير بري
رخص السياقة المزورة تقود 80 مهاجرا مغربيا إلى القضاء الإيطالي رخص السياقة المزورة تقود 80 مهاجرا مغربيا إلى القضاء...

شخص يفارق الحياة بتاونات بعد محاولته اصطياد خنزير بري

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مواقع إخبارية محلية بتاونات أن شخصا في 60 من عمره فارق الحياة عصر اليوم السبت بشعرة المرج إقليم بن وليد بتاونات عندما كان يمارس هوايته المتمثلة في قنص الخنزير البري.

وحسب ذات المصدر، فإن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما أصيب بنوبة قلبية مفاجئة عندما كان يطارد خنزيرا ويحاول إصابته ببندقيته.

هذا وقد تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات بتاونات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا ميدانيا في الحادث.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “شخص يفارق الحياة بتاونات بعد محاولته اصطياد خنزير بري”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب