رخص السياقة المزورة تقود 80 مهاجرا مغربيا إلى القضاء الإيطالي

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أفراد الشرطة الإيطالية قاموا أمس الجمعة، بتفتيش منازل أزيد من 80 مغربيا في مناطق مختلفة من إيطاليا ، وذلك بسبب حصولهم على رخص سياقة بطرق غير قانونية ، كما فتشت الشرطة منازل 5 إيطاليين وصاحب وكالة لتعليم السياقة يشتبه في أنهم العقل المدبر لعملية التزوير وتبديل رخص السياقة المغربية بنظيرتها الأوربية دون استيفاء الشروط القانونية .

وحسب ما أعلنت عنه جريدة “أنكونا توداي ” فالحملة التي قادتها الشرطة بتنسيق مع القضاء أسفرت عن حجز أزيد من 40 رخصة سياقة و توجيه الإتهام رسميا لأزيد من 80 شخصا أغلبهم مغاربة.

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