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القبض على 3 أشخاص ينتمون لألتراس بكازا بعد أحداث سباتة الخطيرة (فيديو)

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | رياضة |

القبض على 3 أشخاص ينتمون لألتراس بكازا بعد أحداث سباتة الخطيرة (فيديو)

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام مجموعة من أفراد نفس فصيل المشجعين،غالبيتهم من القاصرين،بإحداث حالة من الفوضى بالشارع العام،وذلك بعد إلحاقهم خسائر مادية بعدد من السيارات التي كانت متوقفة بمنطقة سباتة،قبل أن تتدخل دوريات للشرطة بعين المكان من أجل توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم.

وأشار إلى أنه خلال هذا التدخل، تعرض ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف شرطة برتبة حارس أمن،لإصابات جسدية نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم، بحسب المصدر ذاته،الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات المكثفة جارية لتوقيف كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية بعد أن تم تحديد هوياتهم، وذلك في أفق تقديمهم أمام العدالة. 

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