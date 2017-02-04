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بالفيديو… فيسبوكيون يفضحون أسباب الحوادث المميتة ويسخرون من طريق قروية

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | مجتمع |

بالفيديو… فيسبوكيون يفضحون أسباب الحوادث المميتة ويسخرون من طريق قروية

أخبارنا المغربية : جمال مايس

هي شوهة بالطريق الرابطة بين أولاد يوسف وأولاد سعيد اقليم بني ملال ، حيث تداول فيسبوكيين مقطع لفيديو تظهر فيه سيارة خفيفة يقودها شبان وهم يسخرون من الحفر المنتشرة على طول الطريق ، ويكشفون خطرها  وضيقها  ، إذ يتسبب ذلك في وقوع حوادث سير خطيرة بين المركبات ، حيث أزهقت منذ شهرين  روح شابين في حادثتين متفرقتين .

ويطالب السكان بضرورة تزفيت الطريق وقبل ذلك توسيعها حتى لا تتكرر الحوادث المميتة ، لاسيما أن الطريق تعرف حركة سير نشيطة  .


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