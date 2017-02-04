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تفاصيل صادمة..زوج يقوم بتخدير زوجته يوميا لينفرد بمضاجعة طفلتيه الصغيرتين بأكادير

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

إهتزت مدينة أكادير أول أمس الخميس على وقع فضيحة جنسية بطلها أب ،دوام على اغتصاب طفلتيه وممارسة الجنس عليهما بعد تخدير والدتهما.

وحسب تصريحات أحد جيران الأسرة المكلومة لأخبارنا، ففصول هذه الفاجعة التي أصبحت حديث كل صغير وكبير بحي مولاي يوسف بأكادير تعود إلى مساء أول أمس، حينما اكتشفت إحدى قريبات الطفلتين البالغتين من العمر أربع سنوات وسنتين بالصدفة حالتهن غير العادية والمثيرة للشكوك أثناء زيارتها المفاجئة لمنزل العائلة ،فقامت بسؤالهما عن أمهما ،لتصدم حين وجدتها مخدرة حيث كان الزوج يعمد كل ليلة على تخدير زوجته لينفرد بفلذتي كبده ويضاجعما مضاجعة الأزواج.

هذا ووفق مصادر أخرى فالقريبة بعد إكتشافها للفاجعة قامت باصطحاب الطفلتين معها من أجل الإبلاغ عن الجاني، وحول مايقوم به في كل ليلة من أفعال إجرامية في حق زوجته وطفلتيه.

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