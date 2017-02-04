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السرعة والتهور يقتلان من جديد…قتيل وجرحى إصاباتهم بليغة بين خريبكة والفقيه بنصالح

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | حوادث |

الصورة من الأرشيف

 

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

لقي شخص مصرعه واصيب آخرون إصابات خطيرة في حادث اصطدام سيارة خفيفة من نوع “كولف” وسيارة أجرة كبيرة صباح اليوم السبت في الطريق الوطنية الرابطة بين الفقيه بنصالح وخريبكة.

وقال أحد السائقين لجريدة أخبارنا المفربية إن سائق السيارة الخفيفة كان يسير بسرعة جنونية وتجاوز سيارتين ليصطدم بسيارة الأجرة التي كانت تقل عد أشخاص صوب مطار محمد الخامس، مما أدى إلى وفاة شخص على الفور وإصابة مرافقيه وكذا إصابة سائق السيارة كولف إصابات خطيرة جدا نظرا لقوة الاصطدام.

وقد حضرت الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية وتم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بالفقيه بنصالح وكذا للجرحى والمصابين الذين نقلوا لقسم المستعجلات، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على ظروفها وملابساتها

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