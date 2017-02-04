محامي القصر الملكيّ يعترف بعلاقته الغرامية بمغنية كندية

أخبارنا المغربية : م. بنصالح

اعترف المحامي الفرنسي إيريك موريتي ديبون، بأنه يعيش قصة حب جميلة مع المغنية الكندية إيزابيل بولي.

و أكد المحامي الشهير في مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” صحة ما نشرته صحافة “البيبل” عن علاقته بالمغنية الكندية.

و معلوم أن موريتي ديبو، هو محامي الملك محمد السادس بباريس في قضية ابتزازه من طرف الصحافيان الشهيران، إيريك لوران وكاترين غراسيي، ومحامي الفنان سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجسدي في حق فتاة فرنسية.

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