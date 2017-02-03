رئيس مجلس النواب الشيلي يقوم بزيارة للمغرب مابين 4 و14 فبراير الجاري على رأس وفد برلماني هام (بلاغ)

يقوم رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي، السيد ندرادي أوسفالدو لارا، بزيارة إلى المغرب ما بين 4 و 14 فبراير الجاري، وذلك على رأس وفد برلماني هام.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز وتقوية علاقات التعاون والصداقة المتميزة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس النواب الشيلي، وبحث السبل والآليات الكفيلة بتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة تندرج أيضا في إطار ترسيخ التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تفعيل الخلاصات والنتائج التي تمخضت عن الزيارة الأخيرة لوفد برلماني برئاسة السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، لجمهورية الشيلي ما بين 9 و13 يناير الماضي.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الزيارة ستتوج بالتوقيع على اتفاقية للتعاون من طرف السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب والسيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، و السيد أندرادي أوسفالدو لارا، رئيس مجلس النواب الشيلي، يوم 8 فبراير الجاري بمقر مجلس المستشارين.

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