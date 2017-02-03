تطوان : إحداث 46 مقاولة باستثمار يفوق 2,7 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي (مركز الاستثمار)

أفاد مركز الاستثمار لتطوان بأن 46 مقاولة أحدثت على مستوى إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق خلال شهر يناير الماضي باستثمار إجمالي يفوق 2,77 مليون درهم.

وأوضح المصدر ذاته، في تقرير دوري توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه تم خلال شهر يناير الماضي، خلق 46 مقاولة بزيادة بلغت 12 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

من جهة أخرى، تم منح 105 شهادة سلبية لخلق المقاولات إلى غاية متم شهر يناير 2017 على مستوى إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، بارتفاع بلغت نسبته 4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة التي تم فيها منح 101 شهادة سلبية.

وتتوزع مجموع هذه الشهادات السلبية، حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، على قطاع الخدمات بنسبة 54 بالمئة، يليه قطاع التجارة بنسبة 33 بالمئة، وقطاع الأشغال العمومية والبناء بنسبة 13 بالمئة.

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