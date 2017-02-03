حصوات المرارة .. أعراضها وطرق علاجها

حصوات المرارة من المشاكل الطبية الشائعة. وهنالك بعض الأعراض التي تدل عليها، مثل ظهور آلام في أعلى البطن أو وعكة صحية خفيفة بعد تناول الأغذية المحمَّصة أو الوجبات مرتفعة الدهون.

وبعد ظهور هذه الأعراض يٌنصح بالذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء معاينة شاملة. إذ تتشابه هذه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، مثل قرحة المعدة أو الاثني عشري أو التهاب المعدة. ولذا يُخضع معظم المرضى لفحص المعدة قبل إجراء عملية استئصال المرارة، كما ذكر البروفيسور مارك يانسن المسؤول في قسم الجراحة العامة وجراحة الأحشاء والمناظير في مستشفى هيليوس إيميل فون بيرينغ في برلين.

وأضاف البروفيسور يانسن لـDW قائلا: “الموجات فوق الصوتية هي الوسيلة الأنجع للكشف عن وجود حصوات في المرارة”.

وحجم وشكل الحصوات في المرارة يمكن أن يكون مختلفا. وتشكل الحصوات الكبيرة الصفراء المحتوية على نسبة عالية من الكولسترول نحو 80 بالمائة من حصوات المرارة. أما الحصوات السوداء والتي يطلق عليها تسمية حصوات “بيليروبين” فتشكل نحو 20 بالمائة منها، وهي الأكثر خطورة إذ يمكنها التنقل داخل المرارة وقد تسبب الإصابة بمرض اليرقان (اصفرار الجلد).

أما الالتهاب في المرارة فتحدث غالبا عندما تمنع الحصوات تدفق السوائل من المرارة فتتجمع وتظهر البكتيريا، فتلتهب عندئذ المرارة.

ويمكن علاج الآلام الناتجة عن حصوات المرارة بالمسكنات أو المضادات الحيوية، ولكن ذلك لا يؤدي دائما إلى حل المشكلة. وغالبا ما تتضاعف الآلام وتصبح مبرحة في أعلى البطن خاصة أو تظهر التهابات في المرارة أو يصاب المريض باليرقان. وفي هذه الحالة يتطلب إجراء عملية جراحية لاستئصال الحصوات، كما نصح الطبيب يانسن.

وتتم إزالة المرارة بعملية جراحية بالمنظار في أغلب الحالات. ومن النادر أن يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية تقليدية.