ترامب يتناول العقاقير للحفاظ على طول شعره

في سلسلة من المقابلات الأخيرة، كشف الدكتور هارولد بورنستاين السر الذي يكمن وراء طول شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، كشف الدكتور بورنستاين أن الرئيس الأمريكي الجديد يتناول أدوية لثلاثة أمراض، بما في ذلك العقاقير المتعلقة بالبروتستات لتعزيز نمو الشعر.

وتدعم تصريحات الدكتور الصادمة، معلومات صحية عن ترامب، تم تداولها أثناء الحملة الانتخابية، حيث أظهرت التقارير الطبية بأن نسبة احتمال اصابة الرئيس الأمريكي بسرطان البروستات كانت ضئيلة جداً. وما يفسر انخفاض نسبة احتمال إصابة الرئيس بسرطان البروستات، هو تناوله للأدوية الآنفة الذكر.

وقال الدكتور بورنستاين بأن ترامب يتناول عقاراً يدعى “فيناسترايد” وهو أحد الأدوية الأساسية التي حافظت على طول شعره.

وأضاف الطبيب متحدثاً عن علاقته بترامب، بأنه الشخص الوحيد الذي يملك جميع أرقام هواتف الرئيس.

غير أن مسؤولين في البيت الأبيض رفضوا التعليق على المعلومات التي أدلى بها الطبيب بورنستاين، وفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية.