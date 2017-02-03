5 فوارق جوهرية بين السفر جواً وبحراً

على الرغم من توفر الطائرات كوسيلة سفر سريعة تختصر المسافات والوقت، غير أن السفر في البواخر لا يزال يحظى بشعبية بين الكثير من السياح والمسافرين.

وقد أوردت موقع إيكونوميك ديسكشن، خمسة نقاط جوهرية توضح الفرق بين السفر بالطائرة والسفر باستخدام الباخرة على النحو التالي:

1- المدة

يعتبر زمن الرحلة من أهم العوامل التي يأخذها المسافر بعين الاعتبار في عصرنا الحالي الذي يتسم بالسرعة في كافة مجالات الحياة. فبينما توفر الطائرات أسرع زمن للسفر، تستغرق البواخر وقتاً طويلاً جداً لتصل إلى وجهتها.

2- التكاليف

يعتبر السفر بالطائرة، وخاصة على الرحلات الاقتصادية، أقل تكلفة من السفر على متن البواخر السياحية، فالرحلة بين لندن ونيويورك بالطائرة لا تكلف أكثر من 1000 دولار، بينما تكلف نفس الرحلة على متن الباخرة 3000 دولار أمريكي.

3- الأمان

تشير الإحصائيات إلى أن الطائرة والباخرة وسيلتان آمنتان إلى حد بعد للسفر، وأظهرت تقارير النقل الجوي عام 2010 أن نسبة حوادث الطيران لا تتعدى 1 مقابل كل 1.6 مليون رحلة، في حين أن حساب عدد حوادث السفن يبدو صعباً نظراً لعدم وجود قانون يلزم الدول بالإقرار بجميع حوادث السفن كما هو الحال بالنسبة للطائرات.

4- أسباب الاستخدام

تختلف أسباب السفر من شخص لآخر، وعادة ما يلجأ المسافرون لاختيار الطائرة عند الرغبة بالوصول إلى وجهتهم بأسرع وقت ممكن، في حين أن السفر بالباخرة يوفر فرصة أكبر للراحة والاستجمام وقضاء العطلات.

5- وسائل الراحة

تقدم الطائرات وسائل للراحة على قدر الإمكان نظراً لضيق المساحة وقصر مدة الرحلة، في حين توفر البواخر وسائل أكثر شمولاً للراحة والاستجمام، حتى إن بعض البواخر السياحية الكبيرة يمكن أن توفر لركابها حمامات سباحة وصالات رياضية وقاعات سينما وغيرها من وسائل الرفاهية.

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