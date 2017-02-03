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أبل تجمّع هواتف “آي فون” في الهند

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | تكنولوجيا |

تبدأ شركة أبل، خلال الشهور المقبلة، في تجميع هواتف “آي فون” الجوالة في بانجالور، مركز التكنولوجيا في الهند، حيث تغزو الشركات الأمريكية أحد أسواق الهواتف المحمولة الأسرع نمواً في العالم.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات في ولاية كارناتاكا، بريانك كارج، اليوم الجمعة، إن “أبل ستقوم بتجميع هواتفها هنا ومن المفترض أن يتم في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر”.

والتقى كارج مدراء تنفيذيين من أبل في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال إن حكومته رحبت بطلبهم ببدء التصنيع الأولى في الولاية.

وكتب الوزير عبر موقع تويتر: “ستتبنى أبل في خططها للتصنيع في بانجالور نظاماً بيئياً يقوم على تكنولوجيا متطورة وتطوير سلسلة الإمداد في الولاية، وهذا الأمران بالغا الأهمية بالنسبة للهند كي تنافس (في السوق) العالمية”.

يذكر أن أبل لها حصة بنسبة اثنين بالمئة فقط من سوق الهواتف الذكية في الهند، حيث تعتبر أجهزتها باهظة الثمن بالنسبة لغالبية المستهلكين.

ورفض متحدث باسم أبل الإدلاء باي تعليق رسمي ولكنه أشار إلى البيانات الحكومية بشأن هذا الأمر.

ويشار إلى أن سوق الهواتف الذكية نما في الهند بمعدل ما يقرب من 30 % في عام 2015، حيث تم بيع 104 مليون وحدة.

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