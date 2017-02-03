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يا ربي السلامة …الأمواج تحطم ملاعب القرب بكورنيش سلا وتقتحم عددا من المنازل

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | مجتمع |

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

عاشت الساكنة المحاذية لكورنيش سيدي موسى بسلا ليلة عصيبة بعد الارتفاع القياسي الذي شهدته أمواج البحر والتي فاق علوها 8 أمتار، الشيء الذي خلف الرعب في النفوس وجعل يعض الأسر تقضي ليلة بيضاء.

وحسب مصادر محلية، فقد أدت قوة الأمواج إلى تدمير عدد من ملاعب القرب التي أنشئت حديثا بالكورنيش في إطار مشروع تهيئته، كما تسربت المياه إلى عدد من المنازل مسببة بعض الخسائر المادية لأصحابها.

هذا ولازال علو الأمواج مرتفعا لحدود الساعة في معظم الشريط الساحلي الغربي للمملكة ، وهو الأمر الذي سبق وأن حذرت منه مديرية الأرصاد الجوية مرجعة إياه إلى منخفض جوي قابع بالمحيط الأطلسي.

 

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