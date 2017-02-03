اعتقال لاعب أتلتيكو مدريد بتهمة ضرب صديقته

ذكرت تقارير إخبارية أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض اليوم الجمعة، على لاعب أتلتيكو مدريد لوكاس هرنانديز، في منزله بمدريد بتهمة القيام بضرب صديقته العاطفية، وفقاً لما ذكرته مصادر من الحرس المدني الإسباني.

ومن المقرر أن يمثل هرنانديز (20 عاماً) أمام القضاء اليوم الجمعة، بتهمة إساءة معاملة صديقته.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أنه تم نقل صديقة هرنانديز التي لم تقدم بلاغاً بعد، إلى إحدى المستشفيات لعلاج جروحها التي لا يبدو أنها خطيرة.

وبحسب صحيفة الموندو، فإن هرنانديز وصل إلى منزله على الأرجح في حالة سكر ونشبت بينه وبين صديقته مشاجرة تطورت إلى استخدام العنف.

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