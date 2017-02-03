هجوم خطير تعرضت له الممرضات القابلات بمستشفى محمد السادس بالمضيق

ع.ن.ب : مراسلة خاصة

عاش قسم الولادة بمستشفى محمد السادس بالمضيق والاطر الصحية ونزيلات هجوما وصف بالشنيع بعدما اقتحم شخص رفقة زوجته وأقاربه للمكان نتج عنه أضرار مادية والعبث بوثائق القسم، وإحداث هلع وسط الممرضات العاملات بالقسم وتهديدهن .

وترجع تفاصيل الحادث – حسب مصادر مطلعة- إلى أول أمس الأربعاء 1 فبراير 2017 حيث أقدم شخص رفقة أقاربه على اقتحام الوحدة الخاصة بالتوليد في حالة هيستيرية بعد أن رفضت زوجته إكمال الفحص الذي كانت تخضع له ” تخطيط قلب الجنين” حيث يتطلب على أقل تقدير 20 دقيقة الشيء الذي لم تستوعبه زوجة الشخص المتهجم ، وبدأت تشتم الممرضات المشرفات عليها متهمة إياهن بالإهمال وكون هذا الفحص لا يجب أن يتجاوز كل ذلك الوقت،مما حدا بالزوج إلى التهجم على الأطر الصحية والعاملين واقتحام القاعة الخاصة بالولادة في وضع وصف بالمخزي والمخل بلاحترام والأخلاق حيث تواجدت أمهات فعلى وشك الولادة متلفظا بكلمات مشينة و مدعيا أن له علاقات مع كبار الشخصيات بعمالة المضيق الفنيدق تقف بجانبه حسب نفس المصدر.

كما أضاف المصدر أن الشيء الذي زاد من حدة التوتر هو عدم تدخل إدارة المستشفى لوقف الاحتقان وتجنب عواقبه التي كانت ستكون وخيمة لولا تدخل بعض المرتفقين، ليطرح السؤال حول دور الإدارة في خلق ظروف العمل المناسبة للأطر الصحية وتوجيه المواطنين والعمل على تيسير الخدمات الصحة للمرضى وذويهم.

هذا الحادث الذي يعد الثاني من نوعه في أقل من شهر بعد الهجوم والتعنيف الذي تعرضت له ممرضة تعمل بقسم الأشعة، مما خلف إستياءا عارما لدى الأطر الصحية العاملة بالمستشفى موجهين انتقادات لاذعة للإدارة في عدم توفير الأمن الخاص بمدخل قسم الولادة بصفة مستمرة و القيام بالأدوار المنوطة بها اتجاه المرضى والمواطنين وتوفير الحماية لموظفيها من أجل التحفيز على العطاء وتقديم خدمات صحية ذات جودة.

مصدر نقابي أكد في اتصال مع “أخبارنا” أن الإدارة تتحمل المسؤولية الكاملة في كل الاعتداءات والتجاوزات التي تقع بالمؤسسات الصحية بنهجها لسياسة الهروب إلى الإمام والتنصل وعدم التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة الصحية وعدم اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على استراتيجية واضحة تنخرط فيها كل الفعاليات النقابية والمدنية والاطر الصحية لايجاد الحلول الناجعة للحد من الاعتداءات المتكررة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنين.

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