ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > الأمواج الضخمة تضرب سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء و تتسبب في هلع الساكنة (صور)
مقالاث مشابهة
هجوم خطير تعرضت له الممرضات القابلات بمستشفى محمد السادس بالمضيق هجوم خطير تعرضت له الممرضات القابلات بمستشفى محمد...
مراكش: مراكش: "شارجور" يتسبب في اندلاع حريق برياض السلام
سرقة معدات كهربائية تقود لاعتقال بأيت ملول سرقة معدات كهربائية تقود لاعتقال بأيت ملول

الأمواج الضخمة تضرب سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء و تتسبب في هلع الساكنة (صور)

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | حوادث |

الأمواج الضخمة تضرب سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء و تتسبب في هلع الساكنة (صور)

أخبارنا المغربية 

شهدت سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء، في الساعات الاولى من يومه الجمعة، أمواجا عالية تجاوز علوها 7 أمطار ، حيث اقتحمت بعض الدور السكنية المطلة على الطريق الساحلية، متسببة في خسائر كبيرة.

و دفعت الأمواج الضخمة بالرمال و الاتربة نحو الطريق و عرقلت  حركة السير ، كما أجبرت ساكنة الاحياء على اخلاء منازلهم.

و كانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت في وقت سابق من أمواج عالية سيتجاوز علوها 7 أمتار ما بين طنجة و طانطان.

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الأمواج الضخمة تضرب سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء و تتسبب في هلع الساكنة (صور)”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب