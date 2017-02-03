الأمواج الضخمة تضرب سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء و تتسبب في هلع الساكنة (صور)
الأمواج الضخمة تضرب سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء و تتسبب في هلع الساكنة (صور)
أخبارنا المغربية
شهدت سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء، في الساعات الاولى من يومه الجمعة، أمواجا عالية تجاوز علوها 7 أمطار ، حيث اقتحمت بعض الدور السكنية المطلة على الطريق الساحلية، متسببة في خسائر كبيرة.
و دفعت الأمواج الضخمة بالرمال و الاتربة نحو الطريق و عرقلت حركة السير ، كما أجبرت ساكنة الاحياء على اخلاء منازلهم.
و كانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت في وقت سابق من أمواج عالية سيتجاوز علوها 7 أمتار ما بين طنجة و طانطان.
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