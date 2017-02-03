الأمواج الضخمة تضرب سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء و تتسبب في هلع الساكنة (صور)

أخبارنا المغربية

شهدت سواحل مدينتي سلا و الدارالبيضاء، في الساعات الاولى من يومه الجمعة، أمواجا عالية تجاوز علوها 7 أمطار ، حيث اقتحمت بعض الدور السكنية المطلة على الطريق الساحلية، متسببة في خسائر كبيرة.

و دفعت الأمواج الضخمة بالرمال و الاتربة نحو الطريق و عرقلت حركة السير ، كما أجبرت ساكنة الاحياء على اخلاء منازلهم.

و كانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت في وقت سابق من أمواج عالية سيتجاوز علوها 7 أمتار ما بين طنجة و طانطان.

الوسوم: الأمواج , طنجة

