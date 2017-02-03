جندي فرنسي يطلق النار على رجل هاجم زميلا له قرب متحف اللوفر

اعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية ان عسكريا اطلق النار على رجل واصابه بجروح خطيرة بعد ان حاول الاعتداء عليه بسكين صباح اليوم الجمعة بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف. وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر عن “حادث امني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر”، مطالبة باعطاء “الاولوية لتدخل قوات الامن واجهزة الانقاذ”.

و اكد محافظ باريسان المهاجم الذي كان مسلحا بساطور على الاقل “اندفع” باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو “يطلق تهديدات” ويهتف “الله اكبر”.

وقال ميشال كادو ان عسكريا اطلق النار و”اصاب بجروح بالغة في البطن” المهاجم بينما اصيب جندي بجروح طفيفة في رأسه.

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