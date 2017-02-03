مجلس المالوكي” يرد على “الرافضين”.. نحن مع مشروع “أكاديرلاند”

أخبارنا المغربية ــ أكادير

عبرت خولة أجنان المكلفة بالتواصل بالمجلس البلدي لاكادير في تصريحات صحفية تأكيد المجلس الجماعي لأكادير على موقفه الداعم لمشروع أكادير لاند والذي عبر عنه المجلس في أكثر من مناسبة سواء بلقاءات رسمية أو للرأي العام من خلال الإعلام مع ضرورة تعزيز الملف بالدراسات العلمية والتقنية

وفي جوابها على أخر التطورات التي عرفها المشروع بعدما أن أبدت الوكالة الحضرية لأكادير يومه الخميس 3 فبراير 2017 رأيا يقضي بعدم الموافقة على انجاز المشروع معتبرا أن المنطقة التي سينجز بها هي ضمن المناطق الزلزالية ، أكدت خولة بأن المجلس ما زال يمحص المعطيات والحيثيات قبل اتخاذ القرار النهائي في الموضوع

وارتباطا بالموضوع أطلق نشطاء محليون على موقع التواصل الاجتماعي (فيبسوك) هاشتاج عن مشروع أكادير تحت اسم زلزال ضحايا الاستثمار باكادير. وذلك بسبب ما قاله ذات النشطاء إن أكادير بحاجة لإستثمار يخرجها من ركودها القاتل

وتفاعل مع الموضوع أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي بقوله “ اكادير تفقد عذريتها و تصبح روح ضحايا الزلزال بعد أسابيع الذي لا نخلفه بأن نبكي ونرثي الأموات يوم 29 فبراير بذكرى زلزال جديد لم يتوقف .

يشار أن مشروعي “أكادير كامب” و”أكادير لاند” تتجاوز قيمة استثماراتهما 322 مليون درهم، ومن المتوقع أن يوفر مناصب شغل هامة

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