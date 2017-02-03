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لاسمير في طريقها للبيع، وهذا هو آخر عرض مالي تم تقديمه

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | إقتصاد |

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أصبحت عملية بيع شركة لاسمير “المفلسة” لتكرير البترول مسألة وقت لا أكثر بعدما أصدر قاضي المحكمة التجارية حكما بتصفيتها وعرضها للبيع بالمزاد العلني.

وحسب يومية الأحداث المغربية، فإن “السانديك” المكلف بتولي الملف أكد أنه تلقى عرضين ماليين من طرف مستثمرين رفض الكشف عن هويتهم، الأول قيمته 301 مليار دولار بينما الثاني والذي توصل به قبل أيام تبلغ قيمته 3.15 مليار دولار.

وأضافت الأحداث أنه في الوقت الذي تحفظ فيه “السانديك” محمد الكريمي عن الكشف عن هويات المستثمرين الراغبين في اقتناء الشركة التي تعد المكرر الوحيد للبترول بالمغرب، أكد في المقابل اعتزامه تنظيم ندوة صحافية خلال الأيام القادمة، من أجل إعطاء تفاصيل أوفى حول المسار الذي تتخذه الشركة.

هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق طلب عروض دولي من أجل جلب مشترين للشركة الوحيدة في المغرب الفاعلة في مجال تكرير البترول.

 

 

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