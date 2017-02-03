” البام ” يواصل إحراج باقي الأحزاب باتخاذ بعض نوابه قرارا شكل مطلبا أساسيا للشعب المغربي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تدوينة جديدة للناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة ، السيد خالد أدنون ،عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، أكد أن قرار إعادة تعويضات السيدات والسادة النواب، قرار لا رجعة فيه ، و ان يوم 13 فبراير 2017 هو آخر أجل لارجاع المبالغ إلى خزينة الدولة، مضيفا أن لوائحا بأسماء من التزم بالقرار من عدمه ستنشر عقب ذلك.

كما نوه لسان ” البام ” بالسيدات والسادة النواب الذين تنازلوا بكل طواعية عن تعويضات أشهر عطالة مجلس النواب المغربي، و عبروا في الاجتماع المشترك لفريقي البام بالبرلمان ، يوم أمس، عن التزامهم بالقرار ، مؤكدين أنهم لم يأتوا من أجل ” المغانم ” ولكن لإنقاذ هذا الوطن و تنزيل شعار ” التغيير الآن ” الذي تبناه الحزب خلال حملته الانتخابية.

المثير في تدوينة ” أدنون ” ، أن من بين برلمانيي الحزب من عبر عن رغبته في التنازل عن كل تعويضاته لهذه الولاية التشريعية ، أي عن تعويضات خمس سنوات، موقف سيجعل كل نواب الأحزاب السياسية الأخرى في موقف حرج جدا، و سيتضح جليا من جاء ليساهم في خدمة هذا الوطن ، و من يبحث عن الغنائم و التعويضات و الأجور الخيالية التي يمكن استثمارها في أشياء أخرى تعود بالنفع على هذا الوطن وشعبه.

يذكر أن قرار التنازل عن التعويضات ” البرلمانية ” انخرط فيه كل أعضاء الفريق ” البامي ” بشكل جماعي، و كانت وئام لمحارشي أصغر نائبة برلمانية سنا ، هي اول من صرح بالتنازل عن تعويضاتها، في وقت عبرت فيه زميلتها بالفريق ، النائبة ابتسام العزاوي عن رغبة كبيرة في إعادة النظر في موضوع تقاعد البرلمانيين بشكل عام .

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