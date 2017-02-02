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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بالسكاكين داخل مسجد بالسعودية

المصدر:  | 2 فبراير 2017 | غير مصنف |

نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من المواطنين داخل أحد المساجد في السعودية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي.

 

وبدأت شرطة مكة المكرمة في التحقيق في قضية شجار بين 6 أشخاص، إثر خلاف بينهم؛ ما أدى لإصابة أحدهم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأشارت مصادر محلية إلى أن أحد المقبوض عليهم نقل إلى مستشفى جنوب القنفذة، بعد تعرضه لطعنة قوية، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الخلاف وقع بسبب قطعة أرض متنازع عليها.

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