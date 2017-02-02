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الأسبوع الصحفي : محاولة محاصرة الملك في فندقه وتسميم بعض أعضاء الوفد المرافق له بإثيوبيا

المصدر:  | 2 فبراير 2017 | عالم |

 

أخبارنا المغربية-نورالدين ثلاج :

فشلت جهات معادية للمغرب في محاصرة الملك محمد السادس ومنعه من الوصول إلى مقر الاتحاد الإفريقي أول أمس الثلاثاء، للمشاركة في أشغال القمة حيث ألقى خطابا تاريخيا بمناسبة عودة المغرب لبيته الإفريقي، حسب ما  كشفت عنه جريدة «الأسبوع الصحفي».

وأوضحت الجريدة أن أعداء المملكة حاولوا عرقلة وصول الملك قدر الممكن لإجباره على المكوث بفندق«شيراتون» لمتابعة القمة بعيدا عن حضوره بشكل شخصي ومتابعة أطوارها من المقر.

وكشفت الجريدة نقلا عن أحد المنابر الإعلامية عن محاولة تسميم بعض أعضاء الوفد المغربي، لإرغامهم بالبقاء بعيدا عن جلسات القمة التي شهدت حدثا تاريخيا باسترجاع المغرب لمقعده بالاتحاد.

واستطردت الجريدة في كشف محاولات أعداء المملكة مشيرة «إن الذين خططوا لإبعاد الوفد الملكي عن جلسة افتتاح الأشغال..لم يتوقعوا دقة الترتيبات التي لم يتم الإعلان عنها لإنجاح وصول الملك والمشاركة في القمة».

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