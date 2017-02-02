ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > عودة المغرب لبيته الإفريقي تغضب العجوز موغابي
مقالاث مشابهة
الأسبوع الصحفي : محاولة محاصرة الملك في فندقه وتسميم بعض أعضاء الوفد المرافق له بإثيوبيا الأسبوع الصحفي : محاولة محاصرة الملك في فندقه وتسميم...
إيران تقوم بتجربة صاروخية واسعة النطاق إيران تقوم بتجربة صاروخية واسعة النطاق
الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يكشف حقيقة توتر بلاده مع المغرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يكشف حقيقة...

عودة المغرب لبيته الإفريقي تغضب العجوز موغابي

المصدر:  | 2 فبراير 2017 | عالم |

 

أخبارنا المغربية – نورالدين ثلاج :

كشفت صحيفة “هيرالد” التابعة للنظام في زيمبابوي، أن رئيس البلاد روبيرت موغابي عبر عن غضبه وحزنه من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعدما صمد لعقود في دعمه للجمهورية الوهمية، إلا أنه أبدى احترامه وامتثاله لقرار الاتحاد.

 وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول رسمي أن المغرب إذا أراد أن يكون عضوا في الاتحاد الإفريقي فعليه احترام مبادئ قانونه التأسيسي، والاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

 وجدير بالذكر أن موغابي يعد من الزعماء المعادين للمغرب و وحدته الترابية، حيث سبق له أكثر من مرة التعبير عن دعمه للجمهورية الصحراوية الوهمية، معلنا انضمامه لحلف الجزائر وجنوب إفريقيا وسعيهم لعرقلة عودة المغرب لبيته الإفريقي.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “عودة المغرب لبيته الإفريقي تغضب العجوز موغابي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب