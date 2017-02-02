ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > صحة > 3 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض
مقالاث مشابهة
3 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض 3 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض
7 أطعمة تمنحك الدفء والنشاط خلال أيام الشتاء الباردة 7 أطعمة تمنحك الدفء والنشاط خلال أيام الشتاء الباردة
أطعمة تقوي المناعة وتحمي من الأورام السرطانية أطعمة تقوي المناعة وتحمي من الأورام السرطانية

3 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض

المصدر:  | 2 فبراير 2017 | صحة |

القلب من أجهزة الجسم الحساسة، والتي إذا أصيب بعطب أو خلل، عادة ما يكون نتيجة بعض العادات الغذائية والحياتية السيئة.

 

وتؤكد دكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية أنه يمكن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال النظام الغذائي الذي نتبعه، والتركيز على بعض الأطعمة، والتي توضحها في السطور التالية:

 

السبانخ

هذا النوع من الخضراوات يعد لمن يريدون أن يتمتعوا بحياة طويلة وصحية، خالية من النوبات القلبية الناجمة عن تراكم الكوليسترول حول قلبك، فلتكثر من تناول السبانخ طوال العام.

 

البقوليات

تناول البقوليات المختلفة ثلاثة مرات في الأسبوع، سيجعلك تنعم بحياة صحية، وستقي نفسك من خطر الإصابة من سرطان القولون وأمراض القلب والسكري وسرطان الثدي.

 

زيت الزيتون

يساعد هذا الزيت الصحي على خفض الكوليسترول السيئ بالدم، كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، فإن كنت تطهين أطعمتك بالزبد والسمن، فقد حان الوقت لاستبدالهما بزيت الزيتون البكر الممتاز للحصول على صحة جيدة.

 

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “3 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب