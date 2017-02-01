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هذا هو رد القيادي الاستقلالي بنحمزة على تصريحات الفاسي الفهري حول شباط

المصدر:  | 1 فبراير 2017 | سياسة |

أخبارنا المغربية 

اختار الناطق الرسمي لحزب الاستقلال عادل بنحمزة الفايسبوك، للرد على التصريح الذي أدلى به المستشار الملكي الفاسي الفهري للقناة الأولى، أمس الثلاثاء، على هامش حديثه حول عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وقال بنحمزة في تدوينة على صفحته الرسمية: “موضوع “التصريحات” حول موريتانيا انتهى بالنسبة إلينا في حزب الاستقلال”.

وكان مستشار الملك محمد السادس، الطيب الفاسي الفهري، قد قال إن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الاستقلال حميد شباط بخصوص موريتانيا، “غير مسؤولة وخلقت مشاكل كثيرة للمغرب إلى حدود يوم أمس”، في إشارة منه إلى عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

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