“ساعة في الجحيم” قضاها مغاربة في مطار بلجيكي بسبب قنبلة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

روت يومية المساء في عددها الصادر غدا تفاصيل ساعات الرعب التي قضاها مسافرون مغاربة كانوا بصدد ركوب طائرة متوجهة من مطار أنتويرن ببلجيكا نحو مطار العروي بالناضور.

وقالت اليومية أن المسافرين عاشوا لحظات عصيبة، بعدما عثرت الشرطة البلجيكية على ما اشتبهت في أنه “قنبلة” في إحدى حقائب المسافرين.

هذا وقامت السلطات الأمنية البلجيكية برفع درجة التأهب إلى حالتها القصوى، حيث قامت بنشر عناصرها في محيط المطار وتشديد المراقبة على مداخله، كما أنها أخلت المطار بصفة كاملة تحسبا لوقوع هجوم إرهابي ، كما تم التحقيق مع ركاب الطائرة وأغلبهم مغاربة للتوصل إلى صاحب الحقيبة التي تحتوي على “مواد مشبوهة”.

الوسوم: الشرطة

