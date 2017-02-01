ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > تهمة الاختلاسات تلاحق مرشحا لمنصب مهم بمجلس النواب
مقالاث مشابهة
"ساعة في الجحيم" قضاها مغاربة في مطار بلجيكي بسبب قنبلة
تهمة الاختلاسات تلاحق مرشحا لمنصب مهم بمجلس النواب تهمة الاختلاسات تلاحق مرشحا لمنصب مهم بمجلس النواب
هذا ما قضت به محكمة تمارة في حق الكوميسير المخمور الذي أشهر مسدسه بملهى ليلي بالهرهورة هذا ما قضت به محكمة تمارة في حق الكوميسير المخمور الذي...

تهمة الاختلاسات تلاحق مرشحا لمنصب مهم بمجلس النواب

المصدر:  | 1 فبراير 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية 

باشر قضاة جطو البحث في ملف أحد المرشحين لتولي منصب مهم بمجلس النواب على خلفية اختلالات خطيرة شابت مجموعة من الصفقات، التي التهمت مليارات السنتيمات من الأموال العامة.

و قالت يومية المساء أن المعني الذي سيحصل في حال تعيينه بشكل رسمي على راتب شهري وتعويضات تناهز 30 ألف درهم، أصبح مطلوبا، بعد أن وضع على رأس القائمة في تحقيقات يباشرها المجلس الأعلى للحسابات في شأن خروقات مالية، همت تسع صفقات عمومية أبرمت ما بين 2010 و2011، بمدينة سلا في مجال التعليم.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “تهمة الاختلاسات تلاحق مرشحا لمنصب مهم بمجلس النواب”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب