تهمة الاختلاسات تلاحق مرشحا لمنصب مهم بمجلس النواب

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باشر قضاة جطو البحث في ملف أحد المرشحين لتولي منصب مهم بمجلس النواب على خلفية اختلالات خطيرة شابت مجموعة من الصفقات، التي التهمت مليارات السنتيمات من الأموال العامة.

و قالت يومية المساء أن المعني الذي سيحصل في حال تعيينه بشكل رسمي على راتب شهري وتعويضات تناهز 30 ألف درهم، أصبح مطلوبا، بعد أن وضع على رأس القائمة في تحقيقات يباشرها المجلس الأعلى للحسابات في شأن خروقات مالية، همت تسع صفقات عمومية أبرمت ما بين 2010 و2011، بمدينة سلا في مجال التعليم.

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