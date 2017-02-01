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الرئيسية > حوادث > هذا ما قضت به محكمة تمارة في حق الكوميسير المخمور الذي أشهر مسدسه بملهى ليلي بالهرهورة
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هذا ما قضت به محكمة تمارة في حق الكوميسير المخمور الذي أشهر مسدسه بملهى ليلي بالهرهورة هذا ما قضت به محكمة تمارة في حق الكوميسير المخمور الذي...

هذا ما قضت به محكمة تمارة في حق الكوميسير المخمور الذي أشهر مسدسه بملهى ليلي بالهرهورة

المصدر:  | 1 فبراير 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية 

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، أمس الثلاثاء، بشهر حبسا نافذا في حق مسؤول أمني يشتغل بولاية أمن الرباط، على خلفية اتهامه بمخالفة الضوابط المهنية والتهديد باستعمال السلاح الوظيفي، كما قضت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها بأدائه غرامة مالية قدرت بـ200 درهم.

وأكد مصدر خاص لصحيفة الأخبار أن الهيئة القضائية بالغرفة الابتدائية بمحكمة تمارة أسدلت الستار، في حدود الساعة الخامسة والنصف من يوم أمس، عن المحاكمة المثيرة التي يتابع فيها المسؤول الأمني برتبة كوميسير.

و كان المسؤول الأمني، تحت تأثير الكحول، ليلة رأس السنة قد أقدم على اشهار سلاحه الوظيفي في وجه نادل بملهى ليلي بالهرهورة، وإحداث حالة من الرعب والخوف في المحيط، اضطر رجال الأمن إلى استنفار قواهم من أجل الحيلولة دون وقوع الكارثة. 

 

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