فيسبوكيين يفضحون بالفيديو مجزرة مقززة داخل أكبر سوق مغربي

أخبارنا المغربية : جمال مايس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث عن الوضعية الكارثية لمجزرة بأحد أكبر الأسواق بجهة بني ملال خنيفرة وإن لم نقل بالمغرب وهو السوق الأسبوعي اولاد امبارك اقليم بني ملال .

ويظهر في الفيديو جلود أغنام مذبوحة ومتروكة داخل المجزرة ، وأدوات بها بقايا عظام المواشي ، ودماء على الأرض وقطيع من الأغنام يرعى من النفايات المتراكمة المختلطة بالدماء ، وهو ما يهدد السلامة الصحية والبيئية .

وطالب النشطاء من المسؤولين بفتح تحقيق في الوضعية الكارثية لهذا السوق ،الذي يحج إليه المواطنين من مختلف المدن .





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