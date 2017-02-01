بطولة القسم الثاني.. برنامج الدورة السابعة عشرة

في ما يلي برنامح منافسات الدورة السابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الثاني لكرة القدم، المقررة يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا: جمعية سلا – مولودية وجدة.

اتحاد سيدي قاسم – اتحاد أيت ملول.

الوداد الفاسي – رجاء بني ملال.

الرشاد البرنوصي – وداد تمارة.

اتحاد تمارة – الراسينغ البيضاوي.

سريع قطن وادزم – المغرب الفاسي.

أولمبيك الدشيرة – يوسوفية برشيد.

شباب المسيرة – الاتحاد الزموري للخميسات.

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