بعد قرار ترامب .. منع 3 رياضيين مغاربة من دخول أمريكا

أخبارنا المغربية

جرى منع 3 بلجيكيين من أصل مغربي، من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الدولية الكبرى للتايكواندو بولاية “لاس فيغاس”، من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري .

و كشفت شبكة الإذاعة والتلفزة البلجيكية الفرنكفونية “إر تي بي إف”، أن السفارة الأمريكية في بلجيكا، منعت الوفد الرياضي الممثل في مراد العشراوي ومحمد الكتبي، ومدربهم محمد المقدمي، من دخول التراب الامريكي ليلة واحدة قبل موعد السفر ، مبررة قرارها بعدم وجود تأشيرات السفر ، رغم أن الرياضيين صرفوا مبلغ 5000 يورو في إجراءات الحصول على التأشيرة.

و تأسف رشيد مضران الوزير البلجيكي من اصل مغربي ، لهذا القرار ، مشيرا في بلاغ له إن “أسباب منعهم غير مقبولة” ، و أضاف : “الرياضيون الثلاثة يحملون جوازات سفر صالحة ويملكون تأشيرة وتصريحا بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية”.

و يأتي هذا القرار تزامنا مع الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على مواطني 7 دول إسلامية من دخول البلاد ، لا يوجد المغرب ضمنها .

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