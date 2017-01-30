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الجامعة التونسية لكرة القدم تحدد مصير المدرب هنري كاسبرجاك

المصدر:  | 30 يناير 2017 | رياضة |

الجامعة التونسية لكرة القدم تحدد مصير المدرب هنري كاسبرجاك

 أكد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، جاري وديع، مساء أمس الأحد، أن الفرنسي- البولوني سيبقى مدربا للمنتخب التونسي، على الرغم من إقصائه في ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم.

وأضاف وديع، في برنامج رياضي على قناة “الوطنية”، أن كاسبرجاك سيبقى مدربا للمنتخب، لينهي بذلك الجدل الذي احتدم عقب هزيمة تونس أمام بوركينا فاسو بهدفين لصفر يوم السبت الماضي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجهاز الفني “سيواصل العمل الذي بدأه”، مع “تصحيح الأخطاء” التي سجلت بالغابون، لمواصلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأعرب عن أمله في “إقناع” اللاعبين من جنسية تونسية الذين يمارسون في أوروبا في قبول الدعوة من أجل تعزيز صفوف نسور قرطاج، بالرغم من أن “المهمة ستكون صعبة” على حد تعبيره.

وستستأنف إقصائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أواخر شهر غشت المقبل بمواجهة مزدوجة بين تونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يتقاسمان المركز الأول في المجموعة الأولى بفوزين لكل منهما.

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