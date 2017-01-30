الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون يشرع مصادرة أراض فلسطينية شاسعة

بدأ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الآلاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على مئات الهكتارات من أراض فلسطينية خاصة.

وصادقت لجنة برلمانية، صباح اليوم، على مشروع القانون رغم مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، غدا الثلاثاء، بعد أن تم التصويت عليه في قراءة أولى في الثامن من دجنبر الماضي.

وسيضفي هذا القانون، في حال إقراره، شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. ويروم هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وكذا وفقا للقانون الإسرائيلي.

وبحسب سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يعيش قرابة 400 ألف مستوطن في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وسط 2,6 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أزيد من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

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