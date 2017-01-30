خيانة زوجية بالشارع والزوجة تبرح الزوج ب “تصرفيق” والشرطة تتدخل

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أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر مطلعة ل” أخبارنا” أن سيدة ضبطت زوجها رفقة عشيقته قبل قليل من عشاء اليوم الاثنين بالقرب من محلات الهرية بشارع محمد الخامس ببني ملال .

وتعود تفاصيل الواقعة كما رواها مصدر ”أخبارنا” عندما كانت الزوجة رفقة طفلتها تتجولان بالمدينة ، فلمحت ابنتها والدها رفقة عشيقته ، فأخبرت والدتها بذلك ، لتلتفت الأم وتتفاجأ بالزوج يقبض بيد فتاة غريبة، حيث توجهت نحوه مسرعة ، فأمسكت به وهي تصرخ ، لتفر العشيقة بين الزحام وتختفي عن الأنظار ،وتترك الزوج بين يدي زوجته التي أبرحته ضربا ب”التصرفيق” والسب والشتم ، وهي تلومه وتنتقم منه على غذره لها .

هذا وحلت الشرطة بعين المكان وجرى فتح تحقيق في الواقعة ، ومن المنتظر أن يتم الاستماع للزوجين في محاضر رسمية ، رغم أن هناك من المواطنين من أراد أن يتدخل بخيط أبيض بينهما .

ولقيت الزوجة عطفا واسعا من المواطنين الذين تابعوا الواقعة ،حيث لاموا بدورهم الزوج على فعلته وخيانته لزوجته .

الوسوم: الشرطة

