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هذا هو رد الأزمي بعد اتهامه بتبديد 50 مليار سنتيم

المصدر:  | 30 يناير 2017 | إقتصاد |

أخبارنا المغربية 

في رده على الاتهامات التي وجهتها له يومية “الصباح”، بشأن “تبديد 50 مليار سنتيم من ضرائب فاس”، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، أن “الصباح جاهلة بالقانون، لأن استخلاص ضريبة 2013، كان يفترض أن تؤدى في نفس السنة أو في سنة 2014 أو 2015 أو 2016″.

و قال عمدة فاس في اتصال هاتفي للموقع الرسمي للبيجيدي أن الأمر يتعلق بضرائب قديمة أهملت منذ سنة 2013، قبل أن يبادر المجلس الحالي لاستخلاصها.

في مقابل ذلك، كشف الأزمي، أن المجلس يشتغل حاليا على استخلاص ضرائب 2017، من دون إغفال الضرائب المتبقية للسنوات الماضية، مردفا “لذلك عدنا لسنة 2013 وقمنا بإرسال قوائم الرسم على الضريبة الحضرية المتعلقة بسنة 2013، في الآجال القانونية ووفق المقتضيات القانونية وبناء على المعلومات والبيانات التي يطلبها القانون.

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