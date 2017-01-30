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خيسي رودريغيز “عمليا” في لاس بالماس على سبيل الإعارة

المصدر:  | 30 يناير 2017 | رياضة |

أعلن رئيس نادي لاس بالماس لكرة القدم ، ميغل انخل راميريز، اليوم الاثنين، أن الفريق توصل إلى اتفاق مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، الدولي الاسباني خيسي رودريغيز للانتقال إلى الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. 

وقال راميريز، في تصريح لاذاعة النادي (او دي راديو)، إن “الصفقة انتهت عمليا مع خيسي، الاتفاق كامل مع اللاعب وفريقه الأصلي باريس سان جرمان”. 

وأضاف “نحن الآن بصدد إتمام العقد، وقريبا ستعلن رسميا عن انضمام اللاعب إلى لاس بالماس بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو المقبل”.

وانتقل خيسي، مطلع الموسم الحالي، إلى باريس سان جرمان قادما من ريال مدريد في صفقة قدرت بـ25 مليون أورو. 

وتعثرت بداية خيسي مع نادي العاصمة الفرنسية بسبب خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة، وخاض تسع مباريات فقط في الدوري الفرنسي.

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