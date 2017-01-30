ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > سياسة > هكذا يماطل أخنوش ويلعب على عامل الزمن للانقلاب على بنكيران
مقالاث مشابهة
رسميا .. عودة مظفرة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي رسميا .. عودة مظفرة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي
بعد شد وشذب .. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحظى بالأغلبية بعد شد وشذب .. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحظى...
"البام" يثمّن الجهد المبذول للتواجد بالاتحاد الإفريقيّ

هكذا يماطل أخنوش ويلعب على عامل الزمن للانقلاب على بنكيران

المصدر:  | 30 يناير 2017 | سياسة |

 

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية:

كشفت مصادر “أخبارنا المغربية” أن تعطيل مشاورات تشكيل الحكومة أمر مدبر وعمل مقصود ومخطط له من طرف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش وحلفائه بمباركة من جهات عليا لا تريد لبنكيران النجاح في مهام تشكيل حكومته الجديدة.

وقالت ذات المصادر إن انتخاب أخنوش على رأس التجمع وقيامه بجولات حزبية بكل جهات المملكة من أجل توسيع قاعدة الحزب، وفتح باب الانخراط بحزب الحمامة أمام العموم بالمجان، وكذا إصراره على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي التحالف الحكومي ومقابلة الأمر برفض كبير من طرف رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، وكذا انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب وإصدار البلاغ الرباعي…كلها مؤشرات تسبق إعلان فشل بنكيران في تشكيل حكومته خاصة بعد تخليه عن حزب الاستقلال.

وشددت ذات المصادر على أن أخنوش ومن يقف وراءه يستغلون الوقت ويبررون غياب رئيس الحمامة بمرافقته جلالة الملك في زياراته الإفريقية من أجل طمأنة الرأي العام وفرصة لحشد أكبر عدد من المؤيدين وتوسيع قاعدة الحزب ليكون جاهزا لانتخابات سابقة لأوانها ويفوز على حزب المصباح الذي يتمتع بقاعدة محترمة

 

الوسوم: , , , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “هكذا يماطل أخنوش ويلعب على عامل الزمن للانقلاب على بنكيران”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب