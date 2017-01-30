لي غفل مشى… حفرة بجانب الطريق ترسل ستيني كان على دراجته النارية للمستعجلات

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل”أخبارنا” أن ستيني كان يقود دراجته النارية بشارع محمد الخامس بمدخل طريق مراكش، فلم ينتبه لحفرة تعود لغحدى شركات الاتصالات بجانب الطريق ، فسقط بها وأصيب بجروح خطيرة ، تطلبت نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .

هذا واستنكر مواطنون تواجد الحفر العديدة التي تغزو شوارع بني ملال ، الى جانب بالوعات الصرف الصحي بدون أغطية والتي تهدد سلامة الراجلين .