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لي غفل مشى… حفرة بجانب الطريق ترسل ستيني كان على دراجته النارية للمستعجلات

المصدر:  | 30 يناير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل”أخبارنا” أن ستيني كان يقود دراجته النارية بشارع محمد الخامس بمدخل طريق مراكش، فلم ينتبه لحفرة تعود لغحدى شركات الاتصالات بجانب الطريق ، فسقط بها وأصيب بجروح خطيرة ، تطلبت نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .

هذا واستنكر مواطنون تواجد الحفر العديدة التي تغزو شوارع بني ملال ، الى جانب بالوعات الصرف الصحي بدون أغطية والتي تهدد سلامة الراجلين .

 

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