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آشمن زمان هذا وصلنا فيه .. وحش بشري يغتصب أنثى حصان بمكناس و يضربها بسكين (صورة)

المصدر:  | 29 يناير 2017 | مجتمع |

صاحب الحيوان

أخبارنا المغربية : مكناس 

توصلنا في “أخبارنا المغربية” من مصادر خاصة، بمعطيات حول فضيحة مثيرة للاشمئزاز مفادها اعتداء رجل على انثى حصان (بهيمة) بحي برج مولاي عمر بمكناس ، محاولا اغتصابها ، و هو ما أثار موجة من الاستهجان اجتاحت ساكنة المنطقة .

و في التفاصيل ، توضح مصادرنا أن الشخص المعتدي سبق له اغتصاب سيدة مريضة عقليا حيث حكم عليه بالسجن ، و بعد خروجه مؤخرا أقدم في الايام القليلة الماضية على فعلته المقرفة حيث قام ليلا بسرقة ”بهيمة”  حمّال، أو كما يطلق عليه المغاربة اسم “طالب معاشو”.

و تضيف المصادر أن مواطنون رصدوا الشخص يدخل الحيوان المذكور الى منزله حيث قام بتوجيه ضربات بسكين الى فرجه من أجل فتحه متسببا له في جروح غائرة و نزول كمية من الدماء .

و يطالب صاحب الحيوان المغتصب ، جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان بالمغرب ، بالوقوف الى جانبه أجل مقاضاة هذا الشخص و إدانته وحبسه .

 

 

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