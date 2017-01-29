آشمن زمان هذا وصلنا فيه .. وحش بشري يغتصب أنثى حصان بمكناس و يضربها بسكين (صورة)
صاحب الحيوان
أخبارنا المغربية : مكناس
توصلنا في “أخبارنا المغربية” من مصادر خاصة، بمعطيات حول فضيحة مثيرة للاشمئزاز مفادها اعتداء رجل على انثى حصان (بهيمة) بحي برج مولاي عمر بمكناس ، محاولا اغتصابها ، و هو ما أثار موجة من الاستهجان اجتاحت ساكنة المنطقة .
و في التفاصيل ، توضح مصادرنا أن الشخص المعتدي سبق له اغتصاب سيدة مريضة عقليا حيث حكم عليه بالسجن ، و بعد خروجه مؤخرا أقدم في الايام القليلة الماضية على فعلته المقرفة حيث قام ليلا بسرقة ”بهيمة” حمّال، أو كما يطلق عليه المغاربة اسم “طالب معاشو”.
و تضيف المصادر أن مواطنون رصدوا الشخص يدخل الحيوان المذكور الى منزله حيث قام بتوجيه ضربات بسكين الى فرجه من أجل فتحه متسببا له في جروح غائرة و نزول كمية من الدماء .
و يطالب صاحب الحيوان المغتصب ، جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان بالمغرب ، بالوقوف الى جانبه أجل مقاضاة هذا الشخص و إدانته وحبسه .
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