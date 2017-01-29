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ميزة مشاركة الموقع لحظيا قادمة إلى تطبيق واتس آب

المصدر:  | 29 يناير 2017 | تكنولوجيا |

نشر حساب على موقع التدوين المصغر تويتر، يُعني بالحديث عن المزايا التجريبية في تطبيق التراسل الفوري واتس آب، صوراً لما قال إنها ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق مشاركة مواقعهم لحظياً ضمن المحادثات الجماعية.

وقال حساب WABetaInfo@ إن تلك الميزة متوفرة في الإصدار 2.17.3.28 من تطبيق واتس آب على نظام آي أو إس، وفي الإصدار 2.16.399+ على نظام أندرويد.

وأوضح الحساب، الذي نشر لقطتين للميزة، أن ميزة “الموقع الحيّ” تتبع الموقع الحي لأعضاء المجموعة الآخرين، وهي معطلة افتراضياً.

وظهر في الصورة الأولى خيار مشاركة الموقع وهو معطل، وأسفله خيار “أظهر لأصدقائي”، وفي الصورة الأخرى ظهر أن الميزة قابلة للتفعيل لمدة دقيقة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو خمس دقائق، أو تفعليها لأجل غير مسمى.

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