أوضح صورة لهاتف “غالاكسي إس 8″

سرب موقع “سلاش ليكس” أوضح صورة لهاتف سامسونج المرتقب “غالاكسي إس 8″، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسريب صاحب التسريبات الشهير، إيفان بلاس، أول صورة حية للجهاز.

ويشبه الهاتف، الذي ظهر في الصورة التي سربها الموقع الإلكتروني المتخصص في مجال التسريبات، ذاك الذي ظهر في صورة بلاس، صاحب حساب evleaks@ على موقع التدوين المصغر تويتر، والمعروف بتسريباته الدقيقة.

وتبدو الصورة التي سربها موقع SlashLeaks الصورة الترويجية الرسمية لغالاكسي إس 8، ويظهر فيها الجانبان الأمامي والخلفي من الهاتف بوضوح عالٍ.

ويظهر “غالاكسي إس 8، الذي تتحدث التسريبات أن سيُعلن عنه نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، مع شاشة تغطي تقريباً كامل الجهة الأمامية منه، إضافة إلى حساس لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية، وكاميرا، وشعار سامسونغ في الوسط.

ويُعتقد أن الصورة المسربة هي للنسخة القياسية من الهاتف، الذي سيأتي في نسختين اثنتين، الأولى بقياس 5.8 بوصات، والأخرى باسم غالاكسي إس8 بلس وبقياس 6.2 بوصات، بحسب بلاس.

وكان بلاس قد سرب ما قال إنها مواصفات الجهاز، التي تتوافق مع ما سربته صحيفة الجارديان قبل بضعة أيام، بما في ذلك أن شاشة ستأتي من نوع Super AMOLED وبدقة 2560×1440 بكسل، هذا وستغطي الشاشة 83% من مساحة الهاتف، مع نسبة بُعديّة غير عادية، تقدر بـ 18.5:9، مقارنة بالنسبة المعيارية لباقي الهواتف: 16:9.

وذكر بلاس أن غالاكسي إس 8 سيقدم بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير/ساعة، بينما سيقدم “غالاكسي إس 8 بلس” بطاقة بسعة 3500 ميللي أمبير/ساعة، إضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغابايت، ومساحة تخزين تبدأ من 64 غيغابايت مع دعم بطاقات “مايكرو إس دي” حتى 256 غيغابايت.

وسيكون “غالاكسي إس 8″ أول هاتف ذكي يضم المعالج كوالكوم سناب دراغون 835 الذي يعد أول معالج صُنع وفق تقنية 10 نانومترات، والذي سيقدم أداءً أفضل بنسبة 11% مقارنة بغالاكسي إس7، وأفضل بنسبة 23% فيما يتعلق بمعالجة الرسوميات، وأفضل بنسبة 20% في استهلاك الطاقة.

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