خطير…”بلطجية” مسلحون يعترضون سبيل سيارة محملة بالأخطبوط ويسلبونها بالكامل

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أكدت مصادر محلية من الداخلة أن سيارة من نوع بيكوب كانت محملة بالأخطبوط قد تعرضت لهجوم خطير من طرف مجهولين قاموا باعتراض سبيلها على مستوى منطقة العركوب.

وأضاف المصدر أن المهاجمين طاردوا العربة بواسطة سيارات رباعية الدفع ليرغموها على التوقف، ثم هاجموا ركابها بالهراوات والأسلحة البيضاء وقاموا بالاستيلاء على البيكوب وما فيها من حمولة وأموال قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة.

هذا وأفادت ذات المصادر أن السيارة كانت محملة بحوالي طنين من الأخطبوط بالإضافة إلى أن السائق كان بحوزته مبلغ مالي كبير.

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