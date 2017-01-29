هذه الأطعمة والمشروبات تمنعك من بناء العضلات

إذا كنت ممن يرتادون الصالة الرياضية عدة مرات خلال الأسبوع، وتأكل حصة كبيرة من البروتين دون أن تظهر نتائج ذلك على عضلات جسمك ربما يكون السبب أنك تتناول أطعمة تعمل عكس ذلك. بعض الأطعمة تمنع عملية بناء العضلات، وخاصة المشروبات والمأكولات التالية:

المشروبات الرياضية. قد تُفاجأً من أن هذه النوعية من المشروبات التي يُروّج لها باعتبارها “رياضية” تعمل ضد أهداف التدريبات التي تقوم بها. ينصحك خبراء التغذية والتدريب بشرب الماء، فكل 14 غراماً من المشروبات الرياضية تحتوي على 50 سعرة حرارية، وهي كمية كبيرة تتسبب في زيادة الوزن.

الدايت صودا. المشروبات الدايت الغازية تحتوي على سكريات اصطناعية قليلة السعرات، لكنها تتسبب في زيادة استهلاك الجسم للسعرات الحرارية خلال الساعات التالية لشربها. وتمنع هذه الزيادة في مدخلات الجسم من السعرات ظهور العضلات بعد كل التدريبات التي تقوم بها.

مشروبات البروتين. يتوفر مسحوق البروتين في المتاجر الصحية، ويتم إعداده بإضافته إلى الماء أو العصائر، لكن هذه النوعية من البروتين يتحول جزء منها داخل الجسم إلى دهون وليس عضلات. أفضل طريقة لبناء العضلات هي أكل البروتين من اللحوم والبقوليات.

الحلوى المصنّعة. تتحوّل هذه النوعية من السكريات المصنّعة إلى دهون يخزنها الجسم فلا تظهر العضلات التي قمت بتقويتها خلال التمارين.

الكحول. يمنع الكحول العضلات من البناء والتطوّر والظهور بواسطة التمارين، إلى جانب أنه يبطئ عملية تحويل الجسم البروتين إلى عضلات.

الوسوم: الزيادة

