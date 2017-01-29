“سيليكون فالي” تندد بقرارات ترامب حول الهجرة

نددت “سيليكون فالي” التي توظف آلاف المهاجرين، بالمرسوم المثير للجدل الذي يفرض قيوداً صارمة على الهجرة الى الولايات المتحدة، ما يوسع الهوة القائمة أساساً مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة أبل تيم كوك السبت، في وثيقة داخلية “أبل ما كانت لتوجد من دون الهجرة”. فستيف جوبز مؤسس هذه الماركة الشهيرة كان ابن مهاجر سوري.

وعلى غرار كوك ومارك زوكربيرغ، مؤسس “فيس بوك”، خرج غالبية رؤساء شركات التكنولوجيا المتطورة عن صمتهم منذ فوز ترامب في الانتخابات لانتقاد إجراءات قد تحرمهم من خزان هائل من المواهب الضرورية.

وكتب ريد هاستينغز رئيس مجلس إدارة “نتفليكس” عبر فيس بوك، “إجراءات ترامب تؤثر على موظفي نتفليكس عبر العالم. حان الوقت لنتحد لحماية القيم الأمريكية المتمثلة بالحرية وتوفير الفرص”.

وكتب سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة غوغل في رسالة إلكترونية داخلية، أن نحو 187 موظفاً في هذه المجموعة معنيون مباشرة بهذه القيود الجديدة.

وأضاف: “نحن قلقون على تأثير هذا المرسوم وأي اقتراح قد يفرض قيوداً على موظفي غوغل وعائلاتهم، وقد يقيم حواجز أمام استقدام مواهب كبيرة إلى الولايات المتحدة”.

ويمنع المرسوم الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ فور توقيعه مساء الجمعة، دخول مواطني العراق وإيران واليمن والصومال والسودان وليبيا إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً. أما السوريون فممنوعون من دخول الأراضي الأمريكية حتى إشعار آخر.

عدم السفر

وقالت المحامية افا بيناش المتخصصة في حقوق المهاجرين: “الأشخاص الموجودون هنا يجب ألا يغادروا الأراضي الأمريكية، وأولئك الذين هم في الخارج قد لا يتمكنون من الصعود إلى الطائرات”.

وأكدت بيناش التي تتلقى سيلاً من الاتصالات من أشخاص قلقين، أنها تخشى أن يمنع حاملو البطاقة الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة في الولايات المتحدة، الموجودون راهناً خارج الأراضي الأمريكية من الدخول إليها وقد يجردون منها حتى.

وقال ساتيا ناديلا المدير العام لشركة مايكروسوفت وهو من أصل هندي: “بصفتي مهاجراً ومديراً عاماً، أدرك التأُثير الإيجابي للهجرة على شركتنا والبلاد والعالم”.

وأكد مايكل بيكرمان رئيس مجموعة الضغط في هذا المجال: “شركات الإنترنت تزدهر في الولايات المتحدة، لأن أفضل الأشخاص وألمعهم بإمكانهم المجيء إلى هنا، لاستحداث منتجات وخدمات”.

وحذرت مايكروسوفت من أن القيود على الهجرة قد تؤثر على قدرتها على إيجاد موظفين لكل المناصب في فرق البحث والتطوير، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي على الابتكارات.

وقد استفادت سيليكون فالي كثيراً من العولمة وهي توظف عدداً كبيراً من المهندسين الأجانب.

وتشكل مواقف دونالد ترامب الصارمة حيال الهجرة أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمتعه بشعبية كبيرة في خليج سان فرانسيسكو، حيث يقيم نحو 250 ألف مسلم، بحسب مركز العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وكان الرئيس الأمريكي مد يده إلى هذا القطاع في منتصف ديسمبر (كانون الأول) باستقباله في مقره العام في نيويورك نحو عشرة من كبار المسؤولين في سيليكون فالي. ولم يتبع هذا اللقاء أي إعلان.

وعلى المدى القصير، تحاول شركات التكنولوجيا المتطورة مواجهة الوضع الطارئة بتشكيلها بغالبيتها فرقاً قانونية وأخرى لمساعدة موظفيها.

وقال فيس بوك: “نحاول أن نقيم تأثير ذلك على موظفينا وإيجاد الطريقة الفضلى لحمايتهم وعائلاتهم”

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